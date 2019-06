Navigator per il reddito di cittadinanza: 33 umbri vincono il concorsone

Sono 33 i vincitori in Umbria del concorso per Navigator, 24 nella Provincia di Perugia (su 54 risultati idonei) e 9 in quella di Terni. Dopo le selezioni della settimana scorsa a Roma, sono stati pubblicati sul sito dell’Anpal i risultati del concorso: tutti i vincitori saranno contattati nei prossimi giorni, mentre gli idonei o chi ha raggiunto il punteggio minimo di 60/100, potranno essere chiamati (in ordine di graduatoria) da qui a 24 mesi.

“In Umbria sono 33 i vincitori in totale e 69 quelli risultati idonei al concorso pubblico per diventare navigator, esperti che avranno il compito di supportare gli operatori dei Centri per l’impiego guidando i destinatari del Reddito di cittadinanza attraverso percorsi di formazione e aiutandoli per il reinserimento nel mondo del lavoro” – afferma la deputata 5Stelle in commissione Lavoro, Tiziana Ciprini”.

Si tratta – continua la deputata pentastellata - di un’ottima opportunità poiché i navigator svolgeranno la funzione di assistenza tecnica nel percorso di reinserimento occupazionale in cui viene incluso il beneficiario del Reddito di cittadinanza, una volta ottenuta l'erogazione monetaria. Questo accelererà l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, restituendo finalmente alle istituzioni quel ruolo di primo piano necessario per rispondere ai bisogni dei lavoratori, delle imprese, dei territori”.