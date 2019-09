Concorso Adisu, De Vincenzi: "Il dirigente ammette se stesso alle prove? Annullare subito tutto"

Il consigliere regionale Sergio De Vincenzi (Misto-Un) interviene sul concorso indetto dall’Adisu per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente economico-finanziario e ne chiede l’annullamento in quanto “il dirigente incaricato a tempo determinato dell’Adisu che ha disposto l’ammissione dei candidati al concorso per l’assunzione (a tempo indeterminato) del dirigente economico-finanziario, compare egli stesso nell’elenco dei candidati ammessi alla selezione, a meno che non si tratti di un non verificabile e improbabile caso di omonimia” afferma il consigliere regionale De Vincenzi.

Il consigliere, sollecitato “da recenti notizie di stampa” ha approfondito la documentazione del concorso e spiega che “il dirigente che ha disposto l’ammissione dei candidati, ha ammesso anche se stesso. Un clamoroso conflitto di interessi che getta più di un’ombra su una procedura concorsuale che già, secondo più di una voce, sembrava valorizzare eccessivamente alcune esperienze maturate ‘sul campo’ dai candidati. In ogni caso – aggiunge - appurata l’assenza di omonima, approvare gli atti con cui si dispone la propria ammissione contrasta, più che con il diritto, con il più elementare buon senso. Se così stanno le cose, il concorso deve essere immediatamente annullato perché l’esito finale sarebbe ormai irrimediabilmente viziato e, in queste condizioni, rischia di dar luogo a un interminabile contenzioso giudiziario”.

De Vincenzi spiega anche che “il concorso in questione è solo inutile e costoso, considerato che le funzioni a cui dovrebbe essere destinato il vincitore potrebbero essere agevolmente svolte, senza alcuna spesa aggiuntiva, dalla Giunta regionale con una semplicissima convenzione”.

Il consigliere ha annunciato “l’invio degli atti alle competenti autorità giudiziarie per le valutazioni che riterranno necessarie”.