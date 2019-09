Comunità umbra, Papa Francesco ha eretto l’Esarcato apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino in Italia

La buona notizia. Il Pontefice ha eretto l’Esarcato apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia, che ad oggi sono 70 mila. Papa Francesco ha nominato Amministratore apostolico il cardinale Angelo De Donatis, vicario generale per la diocesi di Roma.

Gli Ucraini a Perugia

La presenza di fedeli greco-cattolici ucraini in Italia risale a più di vent’anni fa. Ricordiamo che la comunità dei fedeli ucraini a Perugia è numerosa e particolarmente attiva. Dopo varie peregrinazioni, il cardinale Gualtiero Bassetti ha voluto loro assegnare la chiesa di via Caprera. Il collegamento con la Chiesa arcivescovile greco-cattolica ucraina è stato garantito anche attraverso la persona di un vescovo visitatore apostolico, attualmente nella persona di mons. Dionisio Lachovicz.

Quanti in Italia?

Il numero di fedeli sparsi nello Stivale è veramente ragguardevole. Le 70 mila unità sono suddivise in 145 comunità, assistite da 62 sacerdoti. I confini della circoscrizione si estendono all’intero territorio italiano. La chiesa cattedrale e la sede dell’Esarcato saranno presso la parrocchia dei Santi Sergio e Bacco in Roma. L’incontro Il 5 e 6 luglio, in Vaticano si è tenuto un incontro di due giorni, presieduto dal Pontefice con Sua Beatitudine Svjatoslav Shevchuk, arcivescovo maggiore di Kiev-Halyč degli ucraini, insieme ai metropoliti e ai membri del Sinodo Permanente, alla presenza dei capi dei Dicasteri competenti

della Curia Romana. -È da ricordare che, nel gennaio 2018, Francesco visitò la Basilica di Santa Sofia, sulla via Boccea a

Roma, incontrando la comunità ucraina locale.

Ma cosa auspica Papa Francesco per la Chiesa Greco Cattolica Ucraina? Portare speranza cristiana e sviluppare la sinodalità per andare oltre i particolarismi, siano essi ecclesiali, nazionalistici o politici. Padre Vasyl Hushuvatyy segnala anche l’iniziativa “Il Papa per l’Ucraina”, colletta straordinaria voluta da Papa Francesco e affidata prima a Cor Unum e poi al neonato dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale che lo ha assorbito, di cui prefetto è il Cardinale PeterTurkson.

Il Papa partecipa alle sofferenze della guerra subite dal popolo ucraino

Relativamente alla situazione bellica in Ucraina, Papa Francesco ha ricordato: “L’Ucraina vive da tempo una situazione difficile e delicata”. Il Santo Padre parla della ferita di un conflitto “ibrido”, nel quale “i più deboli e i più piccoli pagano il prezzo più alto”. Si tratta, aggiunge Papa Francesco, di “un conflitto aggravato da falsificazioni propagandistiche e da manipolazioni di vario tipo, anche dal tentativo di coinvolgere l’aspetto religioso”.

L’importanza +della preghiera

“La preghiera è la prima preoccupazione – ha sottolineato il Papa – senza cadere nella tentazione dei discepoli che sul Getsemani dormivano e poi tirarono fuori la spada, mostrando di essere caduti nella tentazione della mondanità”. ..Le raccomandazioni di Papa Francesco: non solo “dire”, ma “dare”. Sua Santità chiede di “stare con la gente”, perché le persone, mediante le cure, percepiscono l’annuncio del Vangelo, mentre “non lo capiscono se i Pastori sono intenti solo a dire Dio; lo comprendono se si prodigano a dare Dio: dando se stessi, stando vicini, testimoni del Dio della speranza che si è fatto carne per camminare sulle strade dell’uomo”.

Ma cos’è la Chiesa?

È “luogo dove si attinge la speranza e dove si trova la porta sempre aperta”. I meriti della Chiesa Greco Cattolica Ucraina. “Essa segue una cura pastorale che comprende in primo luogo la liturgia, elemento che, insieme a spiritualità e catechesi, costituisce un elemento che caratterizza la Chiesa Chiesa Greco Cattolica Ucraina”.

Partecipato consenso della comunità ucraina perugina.