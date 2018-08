Stadio Curi, il Comune di Perugia dà il via ai lavori: gradoni della Curva Nord a nuovo

Stadio Curi sotto i ferri prima dell'inizio del campionato 2018-2019 del Perugia Calcio in serie B. La giunta Romizi, su proposta dell'assessore all'Urbanistica e allo Sport Emanuele Prisco, ha approvato il progetto esecutivo per interventi di ripristino dei gradoni della Curva Nord.

Il progetto, per complessivi 105mila euro, è suddiviso in due lotti funzionali. Il primo per un importo di circa 52mila euro, verrà realizzato immediatamente in vista dell’avvio del campionato 2018-2019, e riguarda la riqualificazione delle zone di accesso diretto del pubblico. Il secondo, per un importo di 53mila euro circa, riguarderà interventi su zone interdette al pubblico e verrà posto in essere successivamente.

I lavori, come da convenzione in essere tra Comune e Perugia Calcio, sono a carico della società sportiva. Resta a carico dell’Amministrazione comunale (art. 7) il contributo annuo fino ad un massimo di 250mila euro, da versare alla società sportiva in relazione agli interventi effettivamente realizzati. Questi interventi si sommano a quelli già realizzati recentemente, sempre con contributo comunale, di installazione di circa 3000 seggiolini in Tribuna che hanno permesso di incrementare il confort degli spettatori. Nei prossimi mesi sono previsti ulteriori interventi volti a completare la dotazione di nuovi seggiolini in tutti gli altri settori dello stadio in ossequio alla più recente normativa federale.