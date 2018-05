Un gioiello di Perugia a disposizione della città, Romizi: "E' un pezzo della nostra identità di valore inestimabile"

E’ stato sottoscritto questa mattina, dal dirigente degli acquisti e Patrimonio del Comune di Perugia Fabio Zepparelli e dal Rettore del Nobile Collegio della Mercanzia Giuseppe Severini, il contratto per il passaggio in ventennale comodato gratuito della Domus Pauperum, di proprietà della Mercanzia, al Comune di Perugia.

L’edificio, realizzato nel 1507 e sito a metà di corso Garibaldi, è stato oggetto di un accurato intervento di riscoperta, recupero e restauro a cura del Nobile Collegio della Mercanzia, co-finanziato dall’Amministrazione comunale per l’importanza del bene quale parte del patrimonio civico della città e in vista del suo rinnovato uso pubblico che contribuirà a riqualificare l’intero quartiere circostante. La Domus Pauperum verrà infatti adibita a sala polivalente di uso collettivo a destinazione socio-culturale, in rapporto al suo particolare pregio storico-artistico.

Il sindaco Andrea Romizi, nel ringraziare la Mercanzia per i recupero del magnifico bene e l’egregia opera realizzata per la collettività, ha espresso soddisfazione per un’operazione che consentirà alla cittadinanza di fruire di un immobile di grande bellezza e prestigio, ubicato in un’area che è stata oggetto di significativi interventi di valorizzazione da parte dell’Amministrazione comunale.

“Con questo accordo – sottolinea il sindaco – potremo mettere a disposizione dei perugini una struttura di inestimabile valore che rappresenta un pezzo importante della nostra tradizione ed identità. Un luogo che perfettamente si adatta ad ospitare eventi culturali anche per la vicinanza con altri monumenti di impareggiabile bellezza come il Cassero, il Tempio e, più avanti, il complesso di San Matteo degli Armeni. Vorrei rivolgere un sentito ringraziamento alla Mercanzia per aver realizzato questa operazione; la collaborazione ci conferma che facendo rete si possono raggiungere grandi risultati nell’esclusivo interesse della città”.