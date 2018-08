Piano scuole, il Comune di Perugia investe ancora: 54mila euro per 7 edifici

Prosegue il Piano Scuola dell'Amministrazione Romizi. Nuovi fondi stanziati per i plessi scolastici della città. La giunta comunale, nel corso della seduta di oggi, ha dato il via libera all’investimento di ulteriori 54mila euro "per lavori di adeguamento funzionale e normativo necessari anche per i trasferimenti temporanei su alcuni plessi scolastici - si legge nella nota del Comune di Perugia - , con particolare attenzione agli interventi per consentire l’accesso alle scuole anche ai ragazzi diversamente abili".

L'elenco delle scuole - Gli edifici interessati – ha spiegato l’assessore Dramane Wagué presentando l’atto in giunta, sono sette. Nel dettaglio si tratta di: scuola secondaria di primo grado di Ferro di Cavallo, scuola primaria Calvino di Montelaguardia, scuola primaria Rugini di San Martino in Campo, centro scolastico in via dell’Acacia a Prepo, scuola primaria Anna Frank di Pila, centro scolastico in via Leonardo da Vinci, centro scolastico in piazza del Drago.