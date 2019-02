Comune di Perugia, taglio dei "portaborse": assistenti dei gruppi sul filo

Sul piatto c'è la modifica degli articoli 12, 16 e 17 del regolamento comunale. Ma il nodo è all'ultimo. Se approvata porterebbe alla cancellazione degli assistenti dei gruppi consiliari del Comune di Perugia. I portaborse, per farla semplice, sparirebbero nel nulla. Solo personale interno, niente graduatorie esterne e rapporti fiduciari di natura politica.



Il taglio? Circa venti persone, a tempo determinato. Sulla proposta di deliberazione se ne parlerà venerdì al Comune: una mail annuncia la convocazione della Commissione Affari istituzionali. La prima, quella presieduta dal consigliere Fronduti. Quella "incaricata di esprimere pareri sulle questioni interpretative delle disposizioni statutarie e regolamentari, di predisporre i regolamenti, di svolgere compiti istruttori e referenti sulle proposte di revisione dello Statuto e su quelle di redazione e modifica dei regolamenti", come spiega il sito del Comune.



E il Pd tira su le barricate, con il capogruppo Sarah Bistocchi che si scaglia contro la convocazione-lampo: "Vista la singolarità nonché l’irritualità della convocazione, poiché per il giorno in oggetto è già stata convocata regolarmente la seconda commissione consiliare permanente, e vista l’assenza, già comunicata, del Presidente del Consiglio Varasano, che è stato inserito nella convocazione ma senza essere stato in merito consultato, chiedo ufficialmente il rinvio della commissione in oggetto e la sua relativa ricalendarizzazione", ha scritto la democrat. Ma la questione resta: modifiche al regolamento e addio agli asssistenti esterni.