Comune di Perugia, il 16 dicembre scade il termine per pagare Imu e Tasi: come fare

Resta poco tempo. Il Comune di Perugia, con una nota ufficiale, "ricorda ai contribuenti che entro il 16 dicembre 2019 dovrà essere versata la seconda rata a saldo sia della TASI, sia dell’IMU. Il versamento, come negli anni precedenti, dovrà essere effettuato in autoliquidazione sulla base delle aliquote e detrazioni già adottate in sede di acconto, in quanto il quadro normativo e tariffario è rimasto immutato".

Come sottolinea Palazzo dei Priori, "già dagli anni scorsi per l’IMU, dal 1° gennaio 2016 non è più dovuta la TASI sulle abitazioni principali non di lusso e relative pertinenze, secondo la disciplina vigente per l’Imposta municipale propria. Sempre a decorrere da 1° gennaio 2016 non è più dovuta l’IMU sui terreni agricoli".

Informazioni più dettagliate sono pubblicate nel Sito Istituzionale del Comune di Perugia. Nello stesso sito internet è disponibile un software per il calcolo di entrambe le imposte. I contribuenti possono comunque richiedere ulteriori chiarimenti allo sportello tributi del Comune di Perugia, via Oberdan n. 56, aperto tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 8,30 alle ore 12,00. Nei giorni di lunedì e mercoledì lo sportello è aperto anche di pomeriggio, dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Numeri di telefono: 0755774040 /0755774036. e.mail: p.passeri@comune.perugia.it.