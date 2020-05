L'inverno è finito, il Comune di Perugia riattiva le fontane della città

Perugia riattiva le fontane. Come spiega una nota del Comune di Perugia oggi, giovedì 14 maggio, prenderà il via la progressiva riattivazione delle fontane comunali (Fontana Maggiore, Stazione Fontivegge, via Veneto, fontana via Volte della Pace, Arco Etrusco, fontana del Tritone, V.le Indipendenza, Pinna Sister Orca, Pian di Massiano, rotonda Rimbocchi), spente per la pausa invernale. "Le attività di pulizia e riattivazione - spiega il Comune di Perugia - si concluderanno nel giro di una settimana circa".

