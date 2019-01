Salva un senzatetto dalla strada e gli restituisce la vita, premiato il "cittadino-sentinella"

Il Comune di Perugia premia il cittadino-sentinella. Il signor Roberto Palomba, residente da quarant’anni a Madonna Alta, è stato ricevuto a Palazzo dei Priori dall’assessore Massimo Perari, che lo ha ringraziato per l’impegno civico che, da sempre, dimostra nei confronti del suo quartiere e della città.

“Un cittadino- sentinella –lo ha definito l’assessore Perari, che gli ha consegnato un Grifo, simbolo della riconoscenza del Comune- come ce ne sono sempre di più in città. La collaborazione tra l’amministrazione e i cittadini, del resto, è fondamentale e utile per migliorare Perugia. Testimonia che i perugini sentono sempre più come propria la città in cui vivono.”

Il signor Palomba, ormai in pensione, ha deciso di rendersi utile e mettere a disposizione il suo tempo e le sue competenze per migliorare la zona in cui abita, ad esempio collaborando nel corso dei lavori al sottopasso di via Diaz o vigilando sulla sicurezza del vicino parco delle Foibe.

“Insieme ad altri residenti –ha raccontato nel corso dell’incontro a Palazzo dei Priori- abbiamo aiutato un senzatetto che dormiva nel parco. Lo abbiamo fatto visitare in ospedale, siamo riusciti a fargli avere una piccola pensione di invalidità e a fargli ritrovare alcuni familiari, che ora si prendono cura di lui, togliendolo dalla strada”. Palomba ha quindi invitato l’ente ad una più stretta collaborazione, dando la sua disponibilità e quella di altri residenti della zona per il decoro della città.