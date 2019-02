Volontariato, il Comune di Perugia premia le associazioni e i suoi protagonisti: a chi sono andati gli attestati al merito

Il Comune di Perugia premia il volontariato. Oggi, 26 febbraio, alla Sala dei Notari di Palazzo dei Priori la cerimonia di consegna degli attestati di merito e la premiazione dei volontari le cui associazioni hanno partecipato all'avviso pubblico in favore di volontari particolarmente meritevoli, pubblicato nel mese di gennaio dal Comune di Perugia. Una prima esperienza che il sindaco Andrea Romizi si è augurato possa essere ripetuta.

L’avviso era finalizzato alla valorizzazione del ruolo del volontariato, nonché del grande patrimonio costituito dalle numerose associazioni del territorio comunale e dalle tante persone che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità a favore dei bisogni delle persone e della comunità per soli fini di solidarietà.

Ventisette gli attestati consegnati, mentre i tre volontari, la cui attività è stata ritenuta più significativa dal Comitato promotore (composto dal sindaco Romizi, dall’assessore ai Servizi Sociali Edi Cicchi, dall’assessore ai Servizi Educativi e associazionismo Dramane Diego Wagué, e dal presidente del Cesvol Giancarlo Billi) , hanno ricevuto una particolare menzione e hanno avuto la possibilità di condividere con il pubblico presente la loro esperienza.

Gli attestati di merito sono andati a Enea Brozzetti (Auser volontartiato Perugia - Media Valle del Tevere), Mauro Tonzani (gruppo comunale Perusia, Protezione civile), Marinella Zuccherini (Amici del Malawi), Orfeo Ambrosi (DIocesi di Perugia-Città della Pieve), Mario Cutini (Fondazione di carità San Lorenzo), MIchele Penchini (Centro Sereni Opera Don Guanella), Giacinta Cenci (Emporio Divina Misericordia Solidarietà Caritas Onlus), Anna Maria Petri (Il Coraggio della paura), Mario Papa (Associazione coordinamento centri socio culturali), Giuliano Persichetti Proietti (Aronc Amici della radioterapia oncologica), Antonio Rulli (Lega italiana per la lotta contro i tumori), Vittoria Menghini (Avis comunale Perugia), Antonella Castrichini (Comitato per la vita Daniele Chianelli), Maria José Rossi (Fontenuovo - Residenza di ospitalità per anziani), Leonia Mezzetti (Cav - Centro aiuto alla vita), Fausto Monsignori (parrocchia di San Bartolomeo in Ponte San Giovanni), Gianfranco Chiaraluce (Associazione per i diritti degli anziani Umbria Onlus), Angelo Iachettini (centro socio culturale La Piramide), Francesco Bastianelli (Banco alimentare dell'Umbria Onlus), Patrizia Stefani (Omphalos Aps), Isabella Teresina Carco (Coraggio), Raniero Pericolini (Unione italiana ciechi e ipovedenti Onlus), Lucia Marafioti (Aucc), Valeria Matteucci (Arcat Umbria - Associazione regionale dei club alcologici territoriali), Annalisa Longo (Amata Umbria - Associazione malati di Alzheimer e telefono Alzheimer), Mario Veschini (centro socio culturale di Pila).