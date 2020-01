Limitazioni al traffico a Perugia e Ponte San Giovanni, multe a chi sgarra

Feste finite, tornano le limitazioni al traffico nel fine settimana dell'ordinanza antismog del Comune di Perugia. Approvata a fine novembre, l'ordinanza antismog resterà operativa fino al 31 marzo, tutti i fine settimana.

Ordinanza antismog, le limitazioni al traffico

Nei fine settimana di limitazioni al traffico, dalle 8 alle 16, è disposto il "divieto di circolazione dinamica per i veicoli privati caratterizzati da una categoria emissiva Euro 1, Euro 2 ed euro 3 (compresa), ad accensione comandata (benzina) e ad accensione spontanea (diesel), nonché i ciclomotori e i motocicli a due tempi Euro 1 o precedente".

Nella stessa fascia d'orario "divieto di circolazione dinamica per veicoli di massa a pieno carico superiore a 35 Q. ad accensione spontanea (diesel) privati e commerciali, non dotati di dispositivo di controllo del particolato".

Ordinanza antismog, le deroghe: chi può circolare

Nell'ordinanza sono comunque disposte delle deroghe: "In deroga ai provvedimenti di cui ai punti precedenti sono autorizzate al transito le autovetture elettriche ed ibride, quelle alimentate a gas metano e GPL, autovetture con almeno 3 persone a bordo se omologate per 4 o più posti e con almeno 2 persone a bordo se omologate per 2 o 3 posti (car pooling), nonché i veicoli oggetto di deroga specifica".

Ordinanza antismog a Perugia e Ponte San Giovanni, multe per chi sgarra

L’inosservanza dei provvedimenti, si legge nell'ordinanza, "di cui sopra comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’Art. 7 comma 13 bis del Vigente Codice della Strada, estinguibile mediante il pagamento in misura ridotta di Euro 168,00 (Euro 117,60 se il pagamento avviene entro 5 gg). In caso di reiterazione della violazione in un biennio, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni".