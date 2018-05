Dirigente del Comune conquista la medaglia d'oro al Campionato europeo di Sciabola: "Grande orgoglio"

E' umbra un'altra medaglia dello sport. L’Amministrazione comunale si congratula con Enrico Antinoro, dirigente del Comune di Perugia per la nuova e prestigiosa affermazione ottenuta con la maglia della Nazionale Italiana al campionato europeo a squadre Grand Veterans di Sciabola di Alkmaar, in Olanda.

Antinoro ha conquistato la medaglia d’oro al termine di un girone eliminatorio conclusosi a punteggio pieno e due nette vittorie contro la Germania in semifinale e la Francia nell’ultima sfida.“Un risultato che riempie di orgoglio l’intero Comune di Perugia,” si legge in una nota “che è stato rappresentato con merito a livello internazionale e che rafforza la positiva immagine della città. Un plauso al nostro dirigente Antinoro che ha dimostrato ancora una volta le sue indubbie capacità sportive, che rappresentano un esempio per tutta la nostra Amministrazione e che si uniscono alla sua competenza professionale”.