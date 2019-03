La città che cambia, maxi investimento della giunta Romizi per le opere pubbliche: 74 milioni

Più di 74 milioni di euro per la Perugia del futuro. La giunta di Andrea Romizi ha approvato il piano triennale dei lavori pubblici per il periodo 2019/2021. Complessivamente, spiega il Comune di Perugia, "si prevede un investimento di oltre 74 milioni e mezzo di euro, di cui 55 nel 2019, 15 nel 2020 e più di 4 milioni per il 2021".

Del totale, sottolinea una nota di Palazzo dei Priori, "oltre 46 milioni sono risorse vincolate, inerenti gli interventi del Piano periferie per la riqualificazione di Fontivegge e quelli di Agenda urbana, mentre quasi 2 milioni sono l’investimento, solo per il 2019, relativo agli stanziamenti nel bilancio dell’ente".

E poi c'è il resto. Ecco dove il Comune di Perugina interverrà nei prossimi tre anni. Tra gli interventi sulla viabilità, oltre alla realizzazione di rotatorie (Santa Sabina e Via Soriano), è previsto il potenziamento del tratto di strada Fosso Infernaccio da via Borghetto di Prepo allo svincolo Perugia-Prepo (395mila euro) e la nuova viabilità dal Bus Terminal di San Marco (538mila). Vi sono anche la riqualificazione della Rocca Paolina (946mila euro circa), il recupero del Turreno (4,5 milioni), nonché della Torre di Pretola con annesso mulino (4 milioni e 850). Sul lato ambientale, è prevista la ricomposizione ambientale delle cave di Resine, Sant’Orfeto e Palazzaccia (12 milioni circa) oltre alla riqualificazione della pista ciclabile sul Tevere, nel tratto Villa Pitignano Ponte San Giovanni (1,8 milioni in due annualità). Il piano prevede anche gli interventi sugli impianti sportivi: manutenzione straordinaria dello Stadio Curi (320mila euro), ampliamento e adeguamento del PalaBarton (1 milione e 645mila euro) e gli interventi di adeguamento e completamento del Santa Giuliana (150mila euro). Infine, le scuole, per cui il piano prevede numerosi interventi di risanamento conservativo di diversi plessi e la realizzazione del nuovo edificio scolastico di Ponte Pattoli.