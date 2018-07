Il Comune di Perugia cerca a pagamento rilevatori statistici per il periodo 2018-2020: i parametri e il bando

Il Comune di Perugia ha indetto un avviso di selezione pubblica per la formazione di un elenco comunale di rilevatori statistici per il triennio 2018-2020, rivolto ai titolari del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o della laurea specialistica o magistrale (nuovo ordinamento). L’ avviso e il modello di domanda sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Perugia - Albo pretorio on line al link http://istituzionale.comune.perugia.it/cpg/albopretorioonline/Ricerca.aspx e consultabili al link http://istituzionale.comune.perugia.it/pagine/altri-bandi-e-avvisi. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Responsabile P.O. Anagrafe- Urp dott.ssa Anastasia Ciarapica - Piazza C. Coppoli n. 3 – Perugia - tel. 075/5772523 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,30 e lunedì e mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 16,30.