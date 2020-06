Comune di Perugia, il bando per gli aiuti con gli affitti: come fare domanda

a martedì 16 giugno è on line sul sito del Comune di Perugia il bando per l’accesso ai contributi a sostegno dell’affitto. La scadenza è fissata al 17 luglio; fino ad allora sarà possibile presentare domanda esclusivamente online al link. Qui, oltre che accedere alla presentazione di istanza on-line, sarà possibile reperire anche il bando in cui sono elencati i requisiti dei richiedenti, i motivi di esclusione e tutte le informazioni riguardanti la formazione della graduatoria.

L’Assessore per le Politiche sociali ed il diritto alla casa del Comune di Perugia Edi Cicchi ha espresso la sua soddisfazione: “Nonostante la mia impronta sia quella di interventi strutturati, che si collochino nel più ampio spettro delle politiche a sostegno della persona in tutte le difficoltà che può incontrare lungo il cammino, questo contributo si rivela senz’altro fondamentale all’interno della crisi anche sociale ed economica che l’emergenza Covid ha comportato.”

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“In poco più di due giorni sono già pervenute più di 300 domande - prosegue l’Assessore - e di questo primo risultato non posso che ringraziare gli uffici dell’Unità Operativa dei servizi sociali, tutti i funzionari che hanno seguito la stesura del bando e che stanno seguendo tutto il procedimento amministrativo, restando a disposizione dei cittadini per qualsiasi dubbio. Un grazie va anche agli uffici tecnici ed informatici cui fa capo l’Assessore Giottoli, che ci hanno permesso di poter celermente mettere in piedi un efficiente sistema di presentazione telematica della domanda; un’opportunità che si va ad aggiungere ai molti servizi al cittadino già informatizzati. Un passo in più verso la semplificazione della pubblica amministrazione".