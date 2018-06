Il Comune di Perugia vende 22 immobili: asta pubblica per case, palazzi e negozi

Il Comune di Perugia e la giunta Romizi danno il via alle alienazioni delle immobili per risanare i conti del bilancio, così come annunciato dall'assessore Bertinelli. La prima asta pubblica per la vendita di 22 lotti di beni immobili di proprietà del comune di Perugia, ubicati nel territorio comunale, sulla base del bando emanato oggi dal Comune (e pubblicato integralmente sul portale dell’ente) si terrà il 23 luglio alle 9 a Palazzo dei Priori.



Palazzi, negozi, uffici, casolari. Di tutto. Ecco l'elenco completo degli immobili messi sul mercato dal Comune di Perugia.