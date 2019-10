Perugia, giorno dei defunti e giornata della forze armate: tutte le celebrazioni, il programma

Il Comune di Perugia, il 2 novembre, commemora i defunti con la deposizione di corone e mazzi di fiori sulle lapidi e i monumenti presenti in centro storico e al Civico Cimitero, in memoria dei caduti di tutte le guerre, di personalità perugine e dei benemeriti iscritti all’Albo d’Oro del Comune di Perugia. Il 4 novembre si celebra, invece, la Giornata delle Forze Armate e Festa dell’Unità Nazionale, in occasione della quale, quest’anno, ricorre anche il Premio Città di Perugia, istituito con deliberazione del Consiglio Comunale nel 1991 ed assegnato, con cadenza biennale, ad uffici e/o persone appartenenti ad Esercito, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato che si siano particolarmente distinti per atti di solidarietà, sacrificio, altruismo, organizzazione nell’espletamento della loro opera a favore della popolazione perugina.

Ecco il programma delle celebrazioni:

Sabato 2 novembre

ore 8,00 – Rappresentanze dell’esercito, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato, della Polizia Penitenziaria, della Polizia Municipale e della Polizia Provinciale, deporranno corone alle lapidi ed ai monumenti posti in vari siti del Centro Storico;

ore 11:00 – Civico Cimitero – Le Autorità Comunali renderanno omaggio al Monumento ai Caduti di tutte le guerre, all’Ossaia comune, alla tomba del cecoslovacco Matuska, alle tombe dei patrioti caduti nella guerra di Liberazione, a quelle di personalità politiche perugine ed degli iscritti all’Albo d’Oro del Comune di Perugia;

ore 11:30 – celebrazione della S. Messa;

Lunedì 4 novembre

ore 11:00 – deposizione di corone di alloro al Monumento ai Caduti presso l’Ara Pacis di Via Masi (giardini di Via Masi), da parte del Prefetto, del Sindaco e del Comandante del Comando Militare Esercito “Umbria”;

ore 15:00 Sala dei Notari - Consegna del Premio Città di Perugia

Il 2 novembre, inoltre, torna, per la sua decima edizione, il concerto dedicato alla commemorazione dei defunti “in Paradisum”, stavolta in matineè alle ore 11 nella Chiesa templare di San Bevignate. Il maestro Andrea Ceccomori offre infatti ogni anno alla cittadinanza questo particolare concerto (che sarà replicato pure a Napoli). Quest’anno si esibirà nsieme all’arpista Maria Chiara Fiorucci in collaborazione con il Comune di Perugia e Munus. Le musiche sono accuratamente scelte, le celebri Pavane di Ravel o Faurè, Gluck, Il gregoriano In Paradisum riletto dallo stesso Ceccomori anche con aggiunta di suoi propri brani, e ancora classici come Haendel e Mozart, o contemporanei come Martynov, Glass e Gach. Ingresso libero.

In occasione della Festa dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, infine, la sala dei Notari di palazzo dei priori ospiterà, luedì 4 novembre alle 18,30, il concerto spettacolo “Dietro l’uniforme” con testimonianze, canti popolari e della tradizione alpina. L’appuntamento, realizzato con il patrocinio dl Mibact, del Comune di Perugia, dell’università per Stranieri di Perugia, il Comando Militare Esercito “Umbria”, Agimus e Coralità, vedrà protagonisti il Coro CAI di Cesena, diretto da Gianni Della Vittoria, il Coro CAI di Gualdo Tadino, diretto da Felice Pericoli e il Coro CAI d Perugia, diretto da Andrea Coli. Letture a cura dell’attore Luca Corbucci e immagini video Leandro Battistoni. Ingresso libero