La città che cambia: nuovi giochi per bambini nei parchi di Sant'Egidio e Ramazzano

I parchi di Perugia cambiano volto. Grazie alla generosità dell’Associazione sportiva Circolo Arci Sant’Egidio e della Pro loco di Balanzano, le aree verdi di Sant’Egidio e di Balanzano si arricchiranno presto di nuovi giochi per bambini, che contribuiranno ad aumentare la fruibilità degli spazi da parte delle famiglie, anche in vista della bella stagione.

A Sant’Egidio, in particolare, saranno fruibili il gioco per l’arrampicata e un tavolo con relative panche, in sostituzione di quella esistente, ormai vecchia; a Balanzano, invece, l’area verde limitrofa alla scuola primaria sarà dotata di due altalene, un pannello attività Tris, una palestrina e un completo pic-nic.

Il Comune, spiega una nota di Palazzo dei Priori, "si occuperà, anche in questo caso, di provvedere alla posa in opera delle attrezzature in collaborazione con l’Agenzia Forestale, nell’ambito della delega di funzioni". E ancora: "Soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione per il crescente contributo dei cittadini e delle associazioni al miglioramento delle aree verdi cittadine e ad una loro maggiore fruibilità da parte dell’intera collettività. A loro il ringraziamento dell’ente per l’impegno, il senso civico e l’attenzione all’ambiente che dimostrano in ogni occasione".