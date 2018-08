La città che cambia, nuova luce nelle vie e nei parchi di Perugia: la mappa dei lavori

Proseguono senza sosta gli interventi per la nuova illuminazione pubblica di Perugia voluti dall'amministrazione Romizi. Dall’inizio dell’anno ad oggi sono state installate circa 4.500 lampade a Led in sostituzione delle precedenti lampade a scarica non più a norma. I lavori di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica procederanno anche durante il mese di agosto.

La programmazione degli interventi ha previsto anche dei nuovi punti luce aggiuntivi lungo il fronte stradale dell’Istituto Capitini, che sono stati installati in questi giorni. A seguire si completerà tutto viale Centova, via Berlinguer, via Settevalli, Santa Maria Rossa, San Martino in Campo, San Martino in Colle e gli altri centri abitati lungo la strada Marscianese. Sono terminati, inoltre, i lavori nei centri abitati di Ponte Felcino, Ponte Pattoli e Pretola.

Per quanto riguarda le aree verdi, sono state completate le sostituzioni presso il Percorso Verde di Pian di Massiano, presso il Parco di Sant’Angelo e nell’area verde di Balanzano. In tutti i casi sono state realizzate anche delle integrazioni di punti luce per migliorare l’uniformità dell’illuminamento e la sicurezza.

E’ stato risolto il guasto al parco Chico Mendez, e presso lo stesso inizieranno già a partire da questa settimana le sostituzioni di tutti i corpi illuminanti. Successivamente si procederà con gli interventi previsti e programmati presso il parco Bellini di Ponte San Giovanni e il Bosco Didattico di Ponte Felcino. Tutti gli interventi sono eseguiti nel rispetto della Legge Regionale contro l’inquinamento luminoso.