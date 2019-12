Magione, il Comune vende all'asta: edifici e terreni, come fare un'offerta

Indetta dal Comune di Magione per il 23 dicembre, negli uffici dell’area lavori pubblici del comune, l’asta pubblica, con aggiudicazione provvisoria, per la vendita degli immobili di proprietà comunale.

I concorrenti dovranno far pervenire l’offerta all’ufficio protocollo del Comune di Magione entro le ore 13 del 18 dicembre.

Gli immobili oggetto dell’asta sono: un piccolo edificio ospitante la stazione di sollevamento del civico acquedotto con annessa corte situata nella frazione di Casenuove con base d’asta di 38mila euro; unità immobiliare con corte annessa, posta al piano terra di un edificio di civile abitazione, nel centro abitato della frazione di Agello già sede della ex-scuola materna stima 208.500 euro; terreno situato in prossimità della porta di ingresso del paese di Antria valutazione 3mila euro; terreno situato in località Soccorso, lungo viale Giacomo Matteotti attualmente adibita a piazzale, valutazione 76mila euro; terreno situato nella frazione di Agello lungo viale Trasimeno attualmente adibita a piazzale lastricato e scala, valutazione 12mila euro; terreno situato in località Soccorso, zona industriale via del Castellaro, valutazione 290mila euro.