La città che cambia: vita nuova per Madonna Alta e via Settevalli, arrivano le maxi rotatorie

Nuova vita a Madonna Alta e via Settevalli. E addio semafori e incroci. L'assessore comunale di Perugia, Francesco Calabrese, lo annuncia direttamente su Facebook: "Oggi approvato in Giunta il progetto esecutivo della rotatoria che elimina tutti i semafori nell’incrocio di Madonna Alta. Adesso la gara, con previsto inizio dei lavori ad ottobre".

E non è finita qui: "A settembre, invece, partono finalmente i lavori per l’altra rotatoria di via Tuzi, anche con eliminazione dei semafori nell’incrocio tra via Settevalli e via Martiri dei Lager".



Spiega ancora l'assessore ai Lavori Pubblici di Palazzo dei Priori: "Tra la fine dell’anno ed inizio dell’anno nuovo vedremo un’altra Perugia in tutta quell’area, con due interventi molto importanti che renderanno più fluida la circolazione e con netti miglioramenti anche per la qualità dell’aria". La città che cambia.