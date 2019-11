La città che cambia, via libera ai lavori: manutenzione straordinaria ai cva, al parco e all'oratorio

Via agli interventi. La giunta del Comune di Perugia ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Otello Numerini, i progetti esecutivi per una serie di interventi di manutenzione straordinaria, riguardanti, in particolare, l’Oratorio di Santa Cecilia, in via Fratti a Perugia, il parco di Montegrillo, i Cva di Montelaguardia e di San Martino in Campo.

Nel caso dell’Auditorium di Santa Cecilia e del Cva di Montelaguardia, spiega il Comune di Perugia, si tratta di interventi finalizzati all’adeguamento normativo antincendi, con una spesa rispettivamente di 16mila euro e di 77mila euro. Nell’area verde di Montegrillo, invece, l’intervento consisterà nella creazione di un nuovo spazio informale di aggregazione e socializzazione, nella sostituzione degli arredi e delle infrastrutture presenti (balaustre, panche e tavoli, giochi, viabilità pedonale) e nella manutenzione straordinaria del verde, con la potatura e abbattimento di piante pericolose e la messa a dimora di nuovi alberi. I lavori, per un importo complessivo di 19mila euro, saranno realizzati dall’Agenzia Forestale nell’ambito della delega di funzioni. Infine, a San Martino in Campo sarà effettuato un intervento di manutenzione straordinaria nei locali del magazzino del Cva, per una spesa di 6mila 500 euro circa.

“Stiamo procedendo –ha spiegato Numerini- all’adeguamento normativo di diverse strutture del territorio, nella consapevolezza che si tratta di luoghi di aggregazione importanti per le comunità. Dopo i lavori già avviati a San Martino in Campo e quelli, in via di realizzazione a Colombella, oggi approviamo, tra gli altri, l’intervento al Cva di Montelaguardia, per permetterne una fruibilità più serena e sicura. Con lo stesso obiettivo si procede alla valorizzazione delle aree verdi che costituiscono, anch’esse, un significativo centro di incontro e benessere per i cittadini.”