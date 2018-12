La città che cambia, la giunta Romizi dà il via libera al restauro: nuova vita per Porta San Pietro

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo del restauro della Porta San Pietro, meglio conosciuta come Arco di Duccio, al termine di Corso Cavour, presentato dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche.

Nel 2016 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha concesso un finanziamento di 500mila euro per il suddetto restauro e nel febbraio scorso è stato sottoscritto un accordo tra il Comune di Perugia, proprietario del monumento, lo stesso Provveditorato e la Soprintendenza dell’Umbria, quale ente preposto alla tutela del monumento.

Il progetto di restauro prevede un intervento di ripristino, consolidamento e restauro murario, ad esclusione della facciata esterna lato città, per la quale è prevista una semplice pulizia, la rivalutazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche sulla sommità dell’arco, la realizzazione di un sistema di dissuasori per i volatili, il rifacimento della pavimentazione a contatto con l’arco e la ridefinizione del perimetro pedonale e carrabile; infine, la realizzazione di un sistema di illuminazione in grado di valorizzare l’estetica e la funzionalità del monumento.