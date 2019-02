Il Comune di Foligno cerca personale, assunzione a tempo indeterminato: il bando

Il Comune di Foligno ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1 istruttore amministrativo - categoria C, da destinare all’area servizi generali - riservato al personale assunto ai sensi della legge 61 del 1998 e risultato idoneo nei concorsi di cui all’articolo 6-ter della legge 365/2000.



L’avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Foligno www.comune.foligno.pg.it alla voce concorsi/bandi di concorso e all’albo pretorio. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al prossimo 28 febbraio