Foligno, il Comune vende all'asta terreni edificabili: come fare un'offerta

Il Comune di Foligno, attraverso un'asta pubblica, vende due lotti edificabili di proprietà comunale, in località Santo Pietro.

Come spiega una nota del Comune di Foligno "al primo lotto edificabile, di complessivi metri quadrati 638, è stata assegnata una superficie utile complessiva di metri quadrati 511 con destinazione d’uso di edilizia residenziale pubblica. Il valore posto a base d’asta è di 131.838,00 euro. Al secondo lotto edificabile, di 678 metri quadrati, è stata assegnata una superficie utile complessiva di 511 metri quadrati, con destinazione d’uso di edilizia residenziale pubblica. Il valore posto a base d’asta è di 131.838 euro".



Il testo integrale dell’avviso di asta, spiega ancora la nota, "è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Foligno e inserito sul sito dell’Ente (www.comune.foligno.pg.it). Le offerte dovranno essere indirizzate a “Comune di Foligno – Piazza della Repubblica 10 - 06034 Foligno, tramite servizio postale ovvero mediante servizi privati di recapito postale oppure tramite recapito a mano allo Sportello Unico Integrato – ex Ufficio relazioni con il pubblico - in Piazza della Repubblica 8 o all’ufficio protocollo del Comune entro le 12,30 del prossimo 10 aprile".