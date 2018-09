Foligno, il Comune assume personale: i profili richiesti e la scadenza

lL Comune di Foligno assume personale. Pubblicati gli avvisi per l’assunzione di 8 dipendenti per vari profili professionali. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 4 ottobre prossimo (per tutti gli avvisi).



Riguardano un avviso pubblico di mobilita’ volontaria esterna per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di profilo professionale “educatore professionale”, categoria giuridica C; un avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 “educatore professionale” – categoria giuridica C; un avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di categoria giuridica D1, profilo professionale “istruttore direttivo amministrativo” all’area servizi generali – servizi interni generali; un avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 “istruttore direttivo ammministrativo” – categoria. D1 all’area servizi generali – servizi interni generali; un avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di categoria giuridica D1, profilo professionale “istruttore direttivo amministrativo” all’area servizi generali – servizio contratti; un avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di categoria giuridica D1, profilo professionale “istruttore direttivo amministrativo” all’area servizi finanziari; un avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 “istruttore direttivo amministrativo” – categoria giuridica D1 all’area servizi finanziari; un avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di categoria giuridica D1, profilo professionale “istruttore direttivo amministrativo” all’area diritti di cittadinanza.