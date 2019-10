Il Comune di Perugia premia Riccardo Sellari per la sua opera di volontariato

Leonardo Varasano, assessore alla Cultura del Comune di Perugia, premia il cittadino Riccardo Sellari per l’opera di volontariato messa a disposizione delle città. Riccardo Sellari è titolare di una impresa artigianale di pitture edili. L’Inviato Cittadino lo vide all’opera, qualche anno fa, sulla ferratura del marciapiede prima dell’Arco dei Tei. Era impegnato a sverniciare, proteggere e ridipingere quella ringhiera di protezione dei pedoni.

Gli feci qualche domanda e mi rispose che faceva quel lavoro “a rimessa” per amore della sua città. Quelle parole mi colpirono, perché è raro trovare chi presta la propria opera quasi gratis, rinunciando al proprio tornaconto. Ho poi rivisto all’opera Riccardo in altre circostanze che ho cercato di documentare attraverso le colonne di Perugia Today.

Recentemente ha ripulito il monumentino di via Snella, sotto Porta Santa Margherita. In occasione della storica data del 14 settembre, liberazione di Perugia, ha reso leggibile anche la lapide, affissa sulla parete alla sinistra di chi sale le scalette. Era quello il punto della Porta originale, prima dello spostamento sulla destra.

Ho visto Riccardo all’opera lungo il muro di sostegno dei giardini Carducci, quando si è impegnato a completare il lavoro in tempo per Umbria Jazz, risarcendo l’intonaco e ritinteggiando con professionalità quel muro scrostato. Se è vero che (almeno) tre indizi fanno una prova, non è da mettere in dubbio l’amore indefettibile di questo giovane artigiano per la sua e la nostra città. È per questo che Varasano ha inteso omaggiarlo del Grifetto del Comune, come segno tangibile della riconoscenza tributata a Riccardo da parte della città. Che poi siamo tutti noi.