Città di Castello, il Comune cerca personale a tempo pieno e indeterminato

Il Comune di Città di Castello cerca personale a tempo pieno e indeterminato. Pubblicato l'avviso pubblico "per la copertura a tempo pieno e indeterminato mediante mobilità volontaria per 2 posti di istruttore tecnico Categoria C - Area 2 assetto e utilizzo del territorio".

Come si legge sul sito del Comune di Città di Castello la scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 13 del 18 luglio 2019. Qui tutte informazioni utili e la modulistica necessaria.

A Perugia, invece, il Comune ha indetto un nuovo concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 8 posti di Istruttore Amministrativo Contabile categoria C. La scadenza è fissata al 27 giugno 2019.