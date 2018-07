Comune di Perugia, sconti sulla bolletta dell'acqua: domande aperte, tutte le informazioni

Nuovo bonus del Comune di Perugia. A darne comunicazione è poprio Palazzo dei Priori, con un post sulla pagina Facebook: "E' on line l’avviso pubblico per il "bonus idrico" che prevede uno sconto sulla tariffa relativa alla fornitura di acqua per gli utenti domestici residenti in condizione di disagio economico sociale".



E ancora: "Il bonus garantisce una fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua su base annua (pari a 50 litri /abitante giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica. Da oggi, 1 luglio, gli utenti possono presentare domanda presso gli Uffici Relazioni con il pubblico del Comune di Perugia". A questo link l'avviso pubblicato dal Comune sul sito internet ufficiale.