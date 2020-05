Comune di Bevagna, suolo pubblico gratuito per ristoratori e bar: si lavora per un'estate di eventi e prodotti del territorio

Il Comune di Bevagna si rimette in moto per tornare a offrire a turisti e visitatori il bel salotto della città, mettendo in condizioni i gestori delle attività ristorative di delocalizzare e ampliare, se necessario, il proprio spazio pubblico allargandosi all'esterno.

Chiunque sia interessato può infatti presentare la richiesta direttamente al Comune: viste le difficoltà legate all’emergenza sanitaria, inoltre, l'amministrazione comunale fa sapere che quest'anno la tassa per l'occupazione del suolo pubblico sarà del tutto gratuita.

“Nel nostro paese tanti sono i gioielli che possiamo mettere in mostra per accogliere nel migliore dei modi i turisti - commenta il sindaco Annarita Falsacappa - quei visitatori che sanno apprezzare la nostra cucina genuina, fatta con prodotti di qualità, la bellezza e la varietà del nostro paesaggio, oltre alla straordinarietà dei suoi monumenti e delle tante opere d'arte. Per ospitarli al meglio stiamo predisponendo appuntamenti culturali, enogastronomici, itinerari per il territorio e pacchetti per soddisfare ogni richiesta. Inoltre stiamo lavorando al bando regionale sul turismo insieme ai Comuni dell'Unione per promuovere il nostro territorio e, ancora, stiamo rilanciando le meraviglie del borgo e suoi prodotti in collaborazione con le associazioni del posto. E’ importante collaborare per garantire la sicurezza e, allo stesso tempo, rendere ogni giorno più attrattivo il paese”.