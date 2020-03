Anche il Comune di Bevagna attiva la consegna gratuita a domicilio di spesa e farmaci: ecco come chiederla

Anche il Comune di Bevagna (dov attualmente si conta un solo positivo e otto persone in isolamento) si attova per raggiungere le persone che in queste settimane di quarantena forzata per via delle norme governative anti contagio, risultano essere più in difficoltà. Sono gli anziani, i malati cronici e quanti hanno difficoltà di deambulazione.

Per loro, attraverso il COC allestito dal Comune, in collaborazione con l'associazione di Protezione civile cittadina Emergenza Calamità Bevagna è stata attivata la consegna gratuita della spesa e dei farmaci presso l'abitazione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro operativo comunale allo 0742/360848, attivo tutti i giorni all'interno del Comando di polizia locale dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18. Inoltre, sono diverse le persone che, senza voler comparire, stanno provvedendo a mettere a disposizione dei prodotti a sostegno delle fasce più deboli. “Come Comune – spiega il sindaco Falsacappa – ci stiamo organizzando, dopo le indicazioni del Governo, alla distribuzione dei bonus alimentari per le famiglie”.

A muoversi in favore di chi è in difficoltà sono anche le associazioni di volontariato di Bevagna: è il caso del Mercato delle Gaite. Con l'annullamento della Primavera Medievale, le quattro Gaite stanno mettendo a disposizione le dispense alimentari presenti all'interno delle taverne. Inoltre, l'associazione “Omnes oltre i confini” ha messo in piedi l'iniziativa “Nessuno si salva da solo”, con una raccolta di generi alimentari a lunga conservazione. E' possibile contattare i numeri: 347.499.11.83 oppure 347.60.21.242.

Il Comune segnala inoltre le attività commerciali che effettuano la consegna a domicilio:

Frutta e verdura “L'orto di Porta Cannara” 0742/360584 - 3335239990

Macelleria Fernando Benedetti 0742/361619

Forno Polticchia 0742/361016 - 0742/361202

Pasta fresca di Silvia Sposini 3343771482

Frutta e verdura Angeli Francesco 0742/361736

Macelleria Cariani Rosita 0742/360897

Forno e delizie di Corso Amendola 0742/1972978

Conad Bevagna 0742/360468

Conad Cantalupo 0742/360911

Forno Granarium 0742/361114 - 3291882651

Farmaci

Farmacia Santi 0742/360339

Farmacia Traversini 0742/361274

