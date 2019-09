Accordo con il Comune di Perugia, l'immobile del Centro salute di Madonna Alta venduto all'Usl 1

E' ufficialmente diventato di proprietà dell'Usl 1 l'immobile di strada Pian della Genna 2, a Madonna Alta, che da anni ospita tra le altre cose, del Centro diurno Alzheimer del Perugino e del centro di salute Perugia sud-ovest.

E’ stato sottoscritto questa mattina, 16 settembre, in sala Rossa a palazzo dei Priori, l’atto pubblico di compravendita. Contestualmente alla sottoscrizione dei documenti vi è stato altresì il formale pagamento del prezzo dell’immobile per complessivi 3,35 milioni di euro, come da perizia di stima effettuata dall’Agenzia delle Entrate, ritenuta congrua dalla Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economiche-estimative presso l’agenzia del Demanio.

Nell’ottica di concretizzare una migliore e più razionale erogazione di servizi territoriali a carattere socio-sanitario nel Comune di Perugia, ampliando i servizi all’interno del compendio immobiliare anche mediante insediamento del centro di riferimento regionale per i disturbi dello spettro autistico, Comune ed Usl avevano intrapreso un confronto finalizzato alla ridefinizione dei rapporti patrimoniali interistituzionali.

Dopo l’accordo intervenuto tra le parti sulla base delle stime effettuate, lo scorso mese di marzo la giunta regionale ha autorizzato la Usl Umbria 1 all’acquisto del bene, mentre nel successivo mese di aprile l’Esecutivo di Perugia ha approvato la delibera di autorizzazione all’alienazione a trattativa privata del cespite, come previsto dall’art. 11 lett. A del regolamento speciale per la vendita dei beni immobili, perché effettuata “ a favore di Enti pubblici con finalità sociali e/o di pubblico interesse”.

L’alienazione risulta conforme alla normativa in quanto già inserita da tempo nel Pavi (piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari) 2018-2020 ed assume preminente e speciale interesse per il Comune di Perugia in quanto favorisce il potenziamento a beneficio dell’utenza dei servizi socio-sanitari ed integra il complesso di azioni volto al rilancio dell’area di Fontivegge-Madonna Alta e Bellocchio intrapreso da tempo.