Università, è tempo di iscrizioni: la guida per le matricole. Scadenze, orari e indirizzi per immatricolarsi

Saranno aperte dal primo agosto fino al 22 ottobre 2018, le immatricolazioni all’Università degli Studi di Perugia per i corsi di laurea di primo livello e per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso libero. Sarà possibile compilare la domanda di immatricolazione on-line direttamente da casa o recandosi presso il Punto Immatricolazioni di Perugia e Terni. Tutte le informazioni utili al fine di effettuare correttamente l’immatricolazione sono disponibili all’indirizzo: https://www.unipg.it/didattica/procedure-amministrative/immatricolazioni

Procedure amministrative, tasse, contributi ed agevolazioni. Per informazioni su agevolazioni, tasse e contributi si invita a consultare il Regolamento in materia di contribuzione studentesca. Allo stesso indirizzo sono anche consultabili le informazioni relative a Tasse, contributi ed agevolazioni, alle modalità di acquisizione dei crediti per la conoscenza della lingua straniera e al come raggiungere i due punti immatricolazione.

I Corsi di studio attivi nel capoluogo, a Terni e negli altri centri umbri dove l’Ateneo perugino è presente, possono essere visionati nel Manifesto degli Studi accessibile alla pagina: https://www.unipg.it/didattica/procedure-amministrative/immatricolazioni

Come immatricolarsi a Perugia Il Punto Immatricolazioni è aperto presso il Complesso Monumentale di San Pietro, nei pressi dell’Orto medievale e del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali (Borgo XX Giugno, 74 - 06121 - Perugia); qui è possibile avere informazioni e supporto per lo svolgimento delle procedure di immatricolazione. Numeri telefonici: 075.5856306 - 075/5856307 - 075/5856308 - Fax: 075.5856309 email:puntoimmatricolazioni@unipg.it

Orari di apertura: Agosto: dal lunedì al venerdì 9 – 13. chiuso dal 13 al 17 agosto. Settembre: dal lunedì al venerdì 9 - 16 (orario continuato). Ottobre (dal 1/10/2018 fino al 22/10/2018): dal lunedì al venerdì 9 - 16 (orario continuato). Dal 23 ottobre 2018 per le immatricolazioni occorre rivolgersi alle Segreterie Studenti di riferimento http://www.unipg.it/didattica/segreterie-studenti