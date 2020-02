Filamenti di vetro nelle bottiglie, Coca Cola ritirata dal mercato: i lotti interessati

Filamenti di vetro nelle bottiglie, il ministero della Salute richiama diversi lotti di Coca Cola in confezione da sei bottiglie di vetro da 20cl. I lotti di Coca Cola richiamati sono otto, uno di Coca Cola Zero Zuccheri e sette di Coca Cola Original Taste, prodotte nello stabilimento Coca Cola Italia di Nogara, in provincia di Verona. Il Ministero, si legge nel richiamo, raccomanda di verificare il numero di lotto riportato sul collo della bottiglia: qualora dovesse corrispondere a quelli segnalati, il ministero invita i consumatori a non consumare la bevanda e a contattare il numero verde 800.534.934 per provvedere alla sostituzione.