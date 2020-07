Università 2020, la classifica completa dei migliori grandi atenei statali

L’Università di Perugia di nuovo al vertice della classifica dei grandi atenei statali (da 20.000 a 40.000 iscritti) stilata dal Censis per il 2020, ottenendo un punteggio complessivo di 92,7. Al secondo posto l’Università di Pavia (90,3), che sale così dal quarto posto dello scorso anno al secondo gradino del podio, incrementando di 9 punti l’indicatore relativo alle strutture, di 6 quello della comunicazione e dei servizi digitali e di 7 quello dell’occupabilità, compensando il minor punteggio per le borse di studio e gli altri servizi in favore degli studenti (-7 punti).

Terza posizione per l'Università di Parma, con 90 punti. Al quarto posto troviamo l'Università della Calabria con 89,05 punti. Al quinto posto Cagliari e al sesto Milano Bicocca. Seguono Modena e Reggio Emilia (7ima in classifica) e Salerno (ottava posizione). Nona posizione per Roma Tor Vergata, decima per Genova.

Fuori dalla top ten - All'undicesima posizione della classifica dei grandi atenei statali 2020 c'è Verona, alla dodicesima Palermo, alla tredicesima Ferrara, alla quattordicesima Roma Tre, alla quindicesima Chieti e Pescara, alla sedicesima Campania Vanvitelli. Ultima posizione per l'Università di Messina.

La pagella di Perugia - Il punteggio generale dell'Università degli Studi di Perugia nella classifica del Censi del 2020-2021 è di 92.7. La voce 'borse di studio' ha raggiunto quota 90 punti. Quella per la "comunicazione e i servizi digitali" vale 110 punti e quella per 'l'internazionalizzazione' 90 punti. I 'servizi' dell'Università degli Studi Perugia valgono 80 punti e le 'strutture' 95 (in continua crescita dal 2018, il dato più basso). Ultima voce: occupabilità. Qui Perugia prende 85 punti, in aumento rispetto al 2019.