Classica Margherita, ai funghi, alla salsiccia: ecco i migliori ristoranti a Perugia dove mangiare la pizza

Classica Margherita, Quattro Stagioni, con mozzarella di bufala o con funghi, le varianti della pizza sono davvero infinite e rimane ancora uno dei piatti preferiti dagli italiani. Siamo andati a vedere quali sono le più recensite e gradite dagli utenti di TripAdvisor secondo le ultime recensioni.

Al primo posto spicca il Ristorante – Pizzeria La Freccia di Cupido, a Villa Pitignano, apprezzato però non solo per la pizza, “ben cotta e lievitata”, ma anche per “gli ottimi piatti di pesce”. Al secondo posto della classifica stilata dagli utenti di TripAdvisor, troviamo “Il Caldaro” a La Bruna, mentre al terzo spunta la “Pizzeria Non vedo L’ora” a San Martino in Colle. In quarta posizione troviamo “La Romantica” in Borgo XX Giugno.