Classi del "Volta" trasferite ad Olmo, il Cavour-Marconi-Pascal ha fatto quello che poteva

Riceviamo e pubblichiamo da parte del dirigente scolastico dell’IIS Cavour-Marconi-Pascal di Perugia, in merito alla notizia relativa allo spostamento di alcune sezioni dell’istituto Volta ad Olmo che: “non corrisponde al vero che esiste un “intero piano libero” presso la sede di Piscille che nell’attuale come nel prossimo anno scolastico ospiterà la dirigenza, gli uffici di segreteria ,aule e laboratori in numero adeguato per ospitare le 20 classi operanti nella sede. Non corrisponde al vero che il dirigente si è rifiutato di dare la disponibilità di aule e addirittura di un piano in quanto come detto non esistono né piani né aule libere. La scuola risulta dislocata su tre sedi cittadine dalla sua formazione nell’a.s. 2013/2014 ed ha sempre fattivamente collaborato con le scuole e con l’amministrazione provinciale per poter garantire il sacrosanto diritto allo studio di tutti gli allievi di ogni scuola”.

Il dirigente scolastico Giuseppe Materia precisa che è stato messo a “messo a disposizione un intero piano della sede dell’ex Pascal in Via Madonna Alta in occasione degli eventi sismici del 2016 per ospitare due sezioni del Liceo Pieralli di Perugia. Messo a disposizione da almeno quattro anni 3-4 aule della sede di Madonna Alta per ospitare alcune classi del vicino Istituto “Giordano Bruno”. Abbiamo dato la totale disponibilità ad ospitare nel prossimo a.s. 2019/2020 fino a due sezioni del Liceo Alessi di Perugia nella sede di Madonna Alta mettendo a disposizione un intero piano dell’edificio, abbiamo condiviso negli ultimi tre anni, anche con qualche sacrificio, la nostra palestra interna di Piscille con l’istituto Volta di Perugia, su richiesta dell’ente provinciale, abbiamo dato la nostra disponibilità a rivedere la distribuzione degli spazi della sede di Olmo per il prossimo anno scolastico per poter ospitare alcune classi dell’Istituto Volta”.