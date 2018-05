La città che cambia - La Cittadella Giudiziaria non è un più miraggio, ecco tutti i vantaggi per Perugia

La Cittadella Giudiziaria a Perugia non è più un miraggio. E’ stato firmato questa mattina a Roma, al Ministero di Grazia e Giustizia, il protocollo d’intesa per la realizzazione del grande progetto per la città e che prevede la progettazione tecnica e lo studio di fattibilità del compendio ottocentesco dell’area dell’ex carcere di Perugia. Un passaggio importante per la ri – organizzazione degli Uffici della giustizia che grazie alla Cittadella, potranno essere riunificate in un’unica area.

Oltre al sindaco Andrea Romizi per il Comune di Perugia, a firmare il protocollo sono stati lo stesso Ministro Orlando, il Direttore dell’Agenzia del Demanio Roberto Reggi, l’assessore Chianella per la Regione dell’Umbria e rappresentanti del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo.

"Un momento storico per Perugia". Con queste parole il Sindaco Andrea Romizi, presente alla firma del protocollo a Roma, ha voluto esprimere la soddisfazione verso un percorso di avvio alla realizzazione della Cittadella. Soddisfazione anche per la comune condivisione del progetto di rifunzionalizzazione delle strutture carcerarie, avanzato dall’amministrazione all'Agenzia del Demanio ed al quale subito hanno aderito tutti gli attori coinvolti. "Un ringrazimento dell’ente anche tutte le istituzioni, con le quali è stato condiviso un percorso, in particolare alla magistratura e all’avvocatura perugina, che hanno sostenuto e fortemente voluto il progetto, nonché alla cittadinanza, con la quale questo progetto è stato partecipato". Anche il Mistro Orlando ha espresso parole di soddisfazione per i risultati raggiunto.