Trova un portafogli per strada e lo consegna intatto ai vigili urbani: "Lo consegno in buone mani"

Ritrova per strada a Città di Castello un portafogli con denaro in contanti, circa sessanta euro, documenti e tessere varie e lo consegna immediamente agli agenti della Polizia Municipale che a tempo di record individuano il legittimo proprietario. E’ accaduto questa mattina nella centralissima Via Mario Angeloni nei pressi dell’ingresso di un noto esercizio commerciale.



Una signora che si stava recando al tradizionale mercato settimanale, ha notato il portafogli per terra e senza pensarci troppo l’ha raccolto e si è recata immediatamente al vicino comando della “municipale” presso il Loggiato Gildoni dove l’ha consegnato agli agenti presenti in ufficio.



“Lo consegno in buone mani e sono sicura che in poco tempo riuscirete a risalire al legittimo proprietario”, ha esclamato soddisfatta e convinta di aver fatto una buona azione la signora tifernate che ha espressamente richiesto di voler rimanere anonima. Grazie ai documenti presenti all’interno del portafogli, gli agenti della municipale sono riusciti subito a contattare il proprietario che, trovandosi nei paraggi, in centro storico alla ricerca spasmodica del prezioso oggetto smarrito, ha potuto tirare un sospiro di sollievo appena ha avuto modo di tornarne in possesso. “Fortunatamente sono sempre più frequenti questi gesti di solidarietà, senso civico e altruismo”, ha precisato il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, Graziano Fiorucci.