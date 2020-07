Città di Castello, due lutti in pochi giorni: la comunità piange la scomparsa di Giulio Chiarioni e Franco Fabbri

Lutti nel mondo dell'imprenditoria di Città di Castello. La comunità locale piange la scomparsa di Giulio Chiarioni e Franco Fabbri. “Due amici, due persone perbene, due imprenditori di successo appassionati del proprio lavoro e della città che amavano tanto - ricorda il sindaco - . Franco Fabbri, co-fondatore assieme al compianto Enzo Grilli dell’azienda Grifa srl, che, recentemente ha festeggiato il prestigioso traguardo di 50 anni di attività e Giulio Chiarioni, imprenditore e presidente del Lions, hanno rappresentato tanto in termini di umanità e talento per la comunità ed in primo luogo per le loro famiglie. Un pezzo di storia di Città di Castello che non dimenticheremo assieme ai loro sorrisi e al garbato modo di porsi nei confronti di tutti”.

Il sindaco Luciano Bacchetta a nome della giunta municipale esprime profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie per la scomparsa ravvicinata di Giulio Chiarioni e Franco Fabbri. Ai messaggi di condoglianze si unisce anche il consigliere regionale e Presidente di Commissione, Valerio Mancini (tra l’altro parente della famiglia Fabbri) che ne ricorda “la straordinaria capacità imprenditoriale, onestà e bontà”.