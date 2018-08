Città di Castello in lutto, è morto Federico Ciliberti: "Personaggio di primo piano della sinistra umbra"

Città di Castello e sinistra umbra in lutto per la scomparsa di Federico Ciliberti, tifernate, morto a 89 anni, “personaggio di primo piano della sinistra a livello politico - ha ricordato il sindaco tifernate, Luciano Bacchetta - , punto di riferimento in ambito lavorativo nel settore socio-assistenziale, amministratore della Muzi Betti”.



"Una grave perdita per la famiglia e per la comunità tifernate e per tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato per le doti umane, professionali e politiche ed il senso di appartenenza alla comunità locale, alla sua storia e tradizioni”. E’ quanto dichiarato dal sindaco nel messaggio di cordoglio alla famiglia, ai figli Galliano e Massimiliano. Federico Ciliberti era nato a Città di Castello, il 29 agosto 1929.