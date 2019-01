Feste e sagre, a Città della Pieve mai più con posate di plastica

Sagre, feste paesane, manifestazioni in generale saranno “plastic free”, cioè senza bicchieri, posate e piatte di plastica che non sia biodegradabile. Una spinta importante verso l’attenzione all’ambiente e l'incremento della raccolta differenziata.

Il consiglio comunale di Città della Pieve ha approvato all'unanimità il piano che prevede per le fiere, come per tutte le sagre e le manifestazioni in genere, l'impiego di materiale riutilizzabile o altro materiale biodegradabile, e l’obbligo di procedere alla raccolta differenziata. Il sindaco di Città della Pieve Fausto Scricciolo si è detto felice per il voto favorevole e unanime di tutto il consiglio comunale “che ha mostrato sensibilità e senso di responsabilità ad una importante tematica quale quella ambientale per un percorso che possa gradualmente garantire maggiori tutele per salute ed ambiente”.

Raccolto quindi l’appello dell’assessore all’ambiente e paesaggio, Catia Buiarelli per la modifica all’articolo 89 in cui l’attenzione era incentrata solo sulle fiere mercato di ambulanti. “Oggi il panorama è cambiato – ha spiegato Catia Buiarelli – e siamo chiamati ad un nuovo e più completo impegno civile. La plastica devasta il nostro ecosistema e quello che parte da qui deve essere un segnale innovativo e rivoluzionario”.

Per ogni evento in programma ci sarà l’obbligo di impiego di materiale riutilizzabile o in plastica monouso in parte biodegradabile o compostabile. L’utilizzo di materiali in plastica sarà comunque soggetto a successiva raccolta differenziata.

L’Ente organizzatore delle feste pubbliche dovrà designare un responsabile per la gestione dei rifiuti per guidare ed organizzare tutte le fasi di raccolta e smaltimento nel corso della festa, mentre sono previste sanzioni pecuniarie da 50 a 300 euro per chi non si atterrà alle norme.

Il consiglio comunale si è svolto alla presenza dei ragazzi della Scuola Primaria di Città della Pieve in vista del prossimo rinnovo del Consiglio comunale dei ragazzi, particolarmente sensibile alle tematiche ambientali.