Città di Castello, i ragazzi dell'Agrario "Patrizi" incontrano il festival Ciak Junior

Da lunedì a mercoledì prossimo, l'istituto agrario Ugo Patrizi di Città di Castello si trasforma in un set cinematografico. Si girano, infatti, le sce de “Lo Spirito Verde”, il cortometraggio il cui testo è stato scritto dai ragazzi della I Agrotecnici e selezionato per Ciak Junior, festival ideato nel 1990 da Francesco e Sergio Manfio, che che si avolgerà il 24 e 25 maggio a Jesolo e sarà trasmesso su Canale 5.

La troupe di Ciak Junior – composta dal regista Sergio Manfio, fonico, attrezzista, datore luci e direttore di produzione – realizzerà il cortometraggio insieme ai ragazzi, che potranno seguire e intervenire in tutte le fasi di produzione. Una seconda troupe girerà la città per fare le riprese del backstage: interviste ai giovanissimi autori del soggetto per capire perché hanno affrontato questo tema, e poi “Città di Castello in pillole” insieme ai giovani studenti, che ci mostreranno gli angoli più caratteristici della città, i musei e i monumenti più famosi.

Cosa racconta il film

Gli studenti dell’Istituto Patrizi durante la ricreazione all’aria aperta sono soliti gettare a terra con noncuranza ogni genere di rifiuti e nel giardino della scuola lo scenario che si presenta non è confortante.

C’è solo un ristrettissimo gruppo di ragazzi che si rende conto di quanto tale atteggiamento sia nocivo per l’ambiente e per la loro stessa educazione. I ragazzi del “Comitato Verde” cercano di essere di esempio grazie all’azione concreta e operativa, arrivando a motivare e sensibilizzare i compagni… anche se non è sempre facile perché il capo dei bulli è contrario al loro impegno e non perde occasione per intralciarlo.

La squadra di calcetto dell’Istituto Patrizi viene coinvolta in un torneo tra le scuole superiori della città e si scopre che il torneo dovrà svolgersi proprio in questa scuola dato che è l’unica che ha uno spazio verde sufficiente a ospitare le partite.

A questo punto il capo dei bulli (che è anche il rappresentante di istituto) si rende conto di due cose: che il prato è diventato una discarica, invaso com’è dalle immondizie accumulatesi nel tempo, e – quel che è peggio – che sarà costretto a chiedere aiuto al Comitato Verde per ripulire tutto.

L’arrogante capo dei bulli arriverà anche a raccattare da terra il cestino di rifiuti che solo il giorno prima aveva giurato che non avrebbe MAI raccolto… e si preoccuperà anche di tirar su da terra anche l’ultima piccola cartina di caramella!