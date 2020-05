Circolo ricreativo e area verde a Taverne di Corciano, partiti i lavori

Un totale di oltre 3 milioni di euro per opere pubbliche verrà speso nel territorio del Comune di Corciano a partire dal 2020, e in particolare sono stati ianugrati i primi due cantieri. Lo annuncia il vicesindaco Lorenzo Pierotti che aggiunge “li abbiamo discussi a dicembre durante gli incontri di partecipazione e li abbiamo progettati insieme ad una delegazione di abitanti della frazione a gennaio”.

I primi interventi, molto atteso dai residenti della zona di Taverne di Corciano, riguardano la creazione di un Circolo ricreativo e di un'area verde. L'investimento è di circa 20mila euro. La struttura del circolo sarà predisposta per ospitare la somministrazione di alimenti e bevande e dotata di spazi comuni e bagni. Antistante alla struttura sarà realizzata un’area verde di circa 500mq, recintata e dotata di tavoli, giochi per bambini e pavimentazione antitrauma. A corredo dell’opera ci sarà anche un parcheggio e un nuovo impianto di illuminazione. Non mancherà l'attenzione al verde, con l'impianto di 10 alberi e di una siepe perimetrale.