Circolo dei Lettori di Perugia: Alessandro Campi è il nuovo coordinatore

È stato presentato questa mattina a Palazzo della Penna il nuovo coordinatore del Circolo dei Lettori di Perugia, il prof. Alessandro Campi, docente universitario, scrittore ed editorialista di numerose testate nazionali, che prende il posto di Francesco Forlin. A entrambi i ringraziamenti dell’amministrazione per l’impegno nei confronti del Circolo dei lettori di Perugia, che nasce nel 2011 per sostenere e promuovere la lettura e costituire la cornice in cui realizzare gli eventi più significativi, relativi al mondo del libro e dell’editoria. Dalla sua fondazione, il circolo –che sede a Palazzo della Penna- ha organizzato circa 300 appuntamenti che hanno coinvolto numerosi nomi illustri della letteratura italiana e internazionale.

Tra le iniziative del Circolo dei Lettori per il 2020 è stata annunciata, in particolare, “Libri in Comune”, iniziativa di book crossing finalizzata alla realizzazione di un fondo librario del Circolo stesso, grazie a cui si potranno portare due libri e prenderne uno in prestito. Nel corso dell’anno saranno anche organizzati alcuni incontri periodici (il primo sarà il 26 febbraio) per stimolare lo scambio di libri e il confronto sui temi. Altra attività sarà quella relativa alle celebrazioni dantesche, per le quali si sta costituendo un apposito comitato e che si realizzeranno tra ottobre 2020 e dicembre 2021. Intanto, nel mese di febbraio 2020 saranno numerosi le iniziative organizzate, a cominciare dal 6, con l’incontro “Craxi vent’anni dopo” alla sala Sant’Anna, quindi il 12 la presentazione del libro “Italiani due volte” a Palazzo della Penna e, infine, il 18, con Simone Cristicchi e il suo "Abbi cura di me".