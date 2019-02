La cipolla di Cannara protagonista in tv con Luca Sardella

La Cipolla di Cannara protagonista della rubrica “Speranza Verde” condotta da Luca Sardella all’interno del programma televisivo Striscia La Notizia.

La puntata dedicata ad uno dei prodotti tipici di eccellenza dell’Umbria andrà in onda sabato 9 febbraio alle 20.30 sulle reti Mediaset, dopo il Tg 5. Nella puntata saranno illustrate le fasi di coltivazione, raccolta e legature delle cipolle nelle caratteristiche “trecce” secondo le antiche tradizioni tramandate fino ad oggi. Luca Sardella parlerà anche della famosa Festa della Cipolla, tra le manifestazioni umbre più importanti che registrano ogni anno circa 150mila presenze da tutta Italia, nata con lo scopo di valorizzare questo importante prodotto locale che si caratterizza per l’innata dolcezza, morbidezza e digeribilità che viene cucinato in molteplici modi.

Il sindaco Fabrizio Gareggia, insieme all’assessore con delega all’Agricoltura Luna Stoppini ha iniziato nel mese di ottobre l’iter per ottenere da parte del Ministero dell’Agricoltura il riconoscimento di Igp, in base ad un disciplinare che comprende diversi elementi e che definisce e regola le modalità di realizzazione di un determinato prodotto e la localizzazione geografica della produzione. Una procedura importante che andrà a promuovere tutto il territorio.