Cinquemila pazienti trasportati dal Trasimeno a Perugia: si rafforza la collaborazione tra Avis e ConSlancio

Un anno di collaborazione tra Avis Tuoro sul Trasimeno e ConSlancio Onlus, l’associazione che si occupa di assistenza dei pazienti affetti da Sla ha già prodotto eccellenti risultati grazie alla donazione di una ambulanza di ultima generazione. Il numero dei servizi effettuati dai volontari dell' Associazione Misericordia, alla quale Avis ha concesso l'uso del mezzo donato da ConSlancio, è infatti aumentato in maniera esponenziale con il trascorrere dei mesi, trovando così conferma la esigenza del territorio di usufruire di un veicolo che offre una assistenza sempre più qualificata.

Nell'ultimo anno i volontari della Misericordia che operano nel distretto del Trasimeno hanno effettuato oltre 5000 trasferimenti di pazienti, in prevalenza verso l’ospedale S. Maria della Misericordia e verso distretti che erogano prestazioni sanitarie o centri di riabilitazione. “Davvero orgogliosi di aver individuato Avis e Misericordia per dare ai malati dell’area del Trasimeno un aiuto concreto- sottolinea il presidente di ConSlancio Andrea Zicchieri-; al personale volontario va il mio plauso per preparazione e umanizzazione nella assistenza. La formazione continua che abbiamo sostenuto è in grado di aderire alle tante richieste di rendersi di aiuto che vengono avanzate anche dal mondo dei giovani”.