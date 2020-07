Addio a Ennio Morricone: anche l'Umbria piange il grande maestro

Umbria in lutto, come il resto d'Italia, per la morte di Ennio Morricone. Per un pugno di dollari' e 'C'era una volta in America' di Sergio Leone, 'Nuovo Cinema Paradiso' di Giuseppe Tornatore: sono solo alcuni dei tantissimi film resi immortali dalle colonne sonore scritte dal grande compositore e maestro, scomparso a 91 anni nella notte scorsa in una clinica romana per le conseguenze di una caduta.

Tra le pellicole passate alla storia grazie alle sue musiche anche 'Malèna' del 2000, altra opera di Tornatore con l'attrice tifernate Monica Bellucci come protagonista (nel 2001 la colonna sonora fu candidata agli Oscar e valse a Morricone il 'Nastro d'argento' e il 'David di Donatello'), o 'Mission' Roland Joffé a cui - durante il 'lockdown' per l'emergenza coronavirus - ha voluto rendere omaggio con il suo clatinetto il maestro Fabio Battistelli (tifernate come la Bellucci), esibitosi in un concerto da brividi di fronte all'ospedale di Città di Castello.

La morte di Morricone tocca l'intera Italia e anche il Presidente della Repubblica ha voluto ricordarlo: "La scomparsa di Ennio Morricone ci priva di un artista insigne e geniale - si legge sui profili social del Quirinale -. Musicista insieme raffinato e popolare, ha lasciato un’impronta profonda nella storia musicale del secondo Novecento". Parole, quelle di Mattarella, a cui fanno da eco quelle del premier Giuseppe Conte che sempre attraverso i social ha voluto a sua volta rendere omaggio al maestro: "Ricorderemo sempre, con infinita riconoscenza, il genio artistico del Maestro EnnioMorricone - ha scritto il Presidente del Consiglio -. Ci ha fatto sognare, emozionare, riflettere, scrivendo note memorabili che rimarranno indelebili nella storia della musica e del cinema.

#Mattarella: La scomparsa di Ennio #Morricone ci priva di un artista insigne e geniale. Musicista insieme raffinato e popolare, ha lasciato un'impronta profonda nella storia musicale del secondo Novecento.



Ricorderemo sempre, con infinita riconoscenza, il genio artistico del Maestro #EnnioMorricone. Ci ha fatto sognare, emozionare, riflettere, scrivendo note memorabili che rimarranno indelebili nella storia della musica e del cinema