Estate 2020 a Perugia, torna il cinema al Frontone: niente intervallo e distanziamento. Il programma dei film

Un'estate particolare ci attende per i prossimi tre mesi ma certe tradizioni, anche se messe a dura prova, non s’interrompono - grazie al contenimento che si è registrato nella nostra regione in relazione all'ormai famigerato Covid19- tanto che la CineGatti, dopo una lunga serie di vicissitudini, difficoltà e incertezze legate alle premature chiusure temporanee delle sale al chiuso (Sant'Angelo e Méliès), torna con rinnovata energia per presentare anche quest'anno il cartellone cinematografico dell'Arena del Frontone, allestita nei più antichi ed eleganti giardini della città.

Si parte lunedì 15 giugno (in replica anche il 16) con il folgorante film dei Fratelli Fabio e Damiano d'Innocenzo FAVOLACCE, premiato al Festival di Berlino per la migliore sceneggiatura, considerato uno dei migliori film italiani degli ultimi anni. Favolacce è una favola nera, ambientata nella periferia sud di Roma, tra la malinconica litoranea brutalmente costruita ed una campagna che è stata palude. Una piccola comunità di famiglie, i loro figli adolescenti, la scuola. Un mondo apparentemente normale dove silente cova il sadismo sottile dei padri, impercettibile ma inesorabile, la passività delle madri, l’indifferenza colpevole degli adulti. Ma soprattutto è la disperazione dei figli, diligenti e crudeli, incapaci di farsi ascoltare, che esplode in una rabbia sopita e scorre veloce verso la sconfitta di tutti.

I film saranno tutti a spettacolo unico e programmati alle ore 21,30 con posto unico a 5euro a persona (con l’eccezione di anteprime e particolari eventi evidenziati nel programma). Il distanziamento prevede una persona ogni due sedute, con l’eccezione dei nuclei familiari. Quest'anno, a differenza delle scorse stagioni, non ci sarà intervallo tra un tempo e l'altro, proprio per scongiurare rischi di assembramento ed evitare lunghe file al Bar, bar che comunque resterà sempre aperto e presterà servizio prima, durante e dopo la proiezione del film.

​IL CARTELLONE DEI FILM

Giugno

15 lunedì -Favolacce

16 martedì - Favolacce

17 mercoledì - RICHARD JEWELL

18 giovedì - Trolls World Tour

19 venerdì - joker

20 sabato - Un Giorno di Pioggia a New York

21 domenica - Piccole Donne

22 lunedì - I miserabili

23 martedì – I miserabili

24 mercoledì - Il traditore

25 giovedì - -Il Richiamo della Foresta

26 venerdì - Dopo il matrimonio

27 sabato - Criminali come noi

28 domenica - La dea fortuna

29 lunedì - Parasite

30 martedì – Lontano lontano

Luglio

01 mercoledì - Matthias e Maxime - Xavier Dolan

02 giovedì - La Famiglia Addams

03 venerdì - Hammamet

04 sabato - Il mistero Henri Pick

05 domenica - cena con delitto

06 lunedì - Tutto il mio folle amore

07 martedì - The Farewell - Una bugia buona

08 mercoledì LA BELLE EPOQUE

09 giovedì - Jojo Rabbit (2019) - FilmUP.com

10 venerdì - figli

11 sabato – Nickelodeon 2020 - Il cinema rimusicato - (Metanoia)

12 domenica - Pinocchio

13 lunedì - Martin Eden

14 martedì - I migliori anni della nostra vita

15 mercoledì - Judy